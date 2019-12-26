ميسي وسواريز ونيمار يلتقون لأول مرة منذ فترة طويلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يلتقي الثلاثي، لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، غدا الجمعة، لأول مرة منذ فترة طويلة.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية اليوم، الخميس، أن ميسي ونيمار سيحضران حفل "تجديد العهود" للويس سواريز وزوجته، صوفيا بالبي، بعد 10 أعوام من زفافهما.
وسيقام الحفل غدا الجمعة في أحد الفنادق الفاخرة في أوروغواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.
وسيسافر ليونيل ميسي إلى أوروغواي من روزاريو (الأرجنتين)، إذ كان يقضي عطلة عيد الميلاد. وسيصطحب معه زوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة، تياغو وماتيو وسيرو، لقضاء عدة أيام في البلد اللاتيني المجاور.
هذا، وتزامل هذا الثلاثي في صفوف برشلونة، لغاية صيف 2017، عندما قرر نيمار الرحيل إلى باريس سان جيرمان، لكنه حاول العودة للبلوغرانا قبل بدء الموسم الحالي، إلا أن النادي الباريسي بالغ في مطالبه المادية.
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