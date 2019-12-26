أنيلكا: سجلت أهدافا للفرق التي لعبت لها باستثناء يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح المهاجم الدولي الفرنسي السابق، نيكولا أنيلكا، أن الفترة التي قضاها في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، كانت أسوأ تجربة في مسيرته الاحترافية.
ولعب أنيلكا (40 عاما) والذي اعتزل كرة القدم في العام 2015، للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية، وارتدى قمصان باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وبولتون وفنربخشة التركي.
ووقّع أنيلكا لنادي يوفنتوس قادما من شنغهاي شينهوا الصيني في يناير العام 2013، غير أنه لعب 3 مباريات فقط وفشل في تسجيل أي هدف في الموسم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري.
وأكد أنيلكا لموقع "توتو يوفي" إنه "قررت أن أقبل عرض يوفنتوس لأنه فريق عظيم، ولديه تاريخ جيد، وكذلك لأنه يتصدر الدوري الإيطالي". وأضاف أنه "للأسف، كانت تلك أسوأ تجربة في مسيرته منذ أن بدأت لعب كرة القدم. شاركت فقط في 45 دقيقة ولم ألعب أبدا بقميص الفريق في ملعب يوفنتوس وأمام الجماهير".
وختم أنيلكا بالقول إنه "بكل صدق، حينما يتحدث معي أحد عن يوفنتوس، فأنا أحاول تغيير الموضوع فورا، أشعر بالخجل من هذا الانتقال. سجلت أهدافا لكل الفرق التي لعبت لها باستثناء يوفنتوس".
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