استمرار تساقط الثلوج في جبل الشيخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان السوري المحتل، الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس.

وبلغ ارتفاع الثلوج في جبل الشيخ صباح اليوم، الخميس، نحو 20 سم في القسم السفلي من الجبل، فيما بلغ في القسم العلوي نحو 40 سم.

وبلغت درجة الحرارة، اليوم، في القسم السفلي درجة واحدة تحت الصفر (1-).

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وأغلقت إدارة جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، المنتجع أمام الزائرين صباح اليوم، وأعلنت بأنه سيكون مغلقا حتى إشعار آخر بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس.

هذا، وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج لغاية بعد غد، السبت.