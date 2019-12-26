اليمن.. حجة.. توزيع ٨٠٠ مقعد وطاولة مدرسية في المديريات المحررة

الخميس 26 ديسمبر 2019

دشن محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، اليوم، توزيع ٨٠٠ مقعد وطاولة مدرسية ، مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية دعما للعملية التعليمية في المديريات المحررة.



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وأوضح السنيني أن أكثر من ثلاثة الالف طالب التحقوا بالعملية التعليمية هذا العام أغلبهم يدرسون في الخيام وتحت الأشجار.

ولفت الى أن عدد كبير من الأطفال حرموا من حقهم في التعليم بعد أن دمرت مليشيات الحوثي معظم المنشآت التعليمية في حيران وميدي.