شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. شركة الكريمي توقف تسليم الحوالات لعدم توفر السيولة والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 أوقفت شركة الكريمي المعروفة تسليم الحوالات اليوم الخميس، كانون الأول 26، 2019، وذلك لعدم وجود نقد لديها.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة أوقفت تسليم الحوالات والتحويل عبر الجوال وذلك لعدم وجود نقد لديها. Advertisements ويأتي هذا التطور عقب منع مليشيا الحوثي التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الجديدة في مناطق سيطرتها. وتسبب القرار الحوثي بشكل شبه تام للقوة الشرائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

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