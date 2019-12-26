شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: قيس بن سعيد اختار البقاء في مركب التحالف مع الإخوان والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 قال الكاتب والمحلل السعودي، خالد الزعتر، إن الرئيس التونسي قيس بن سعيد اختار البقاء في مركب التحالف مع الإخوان وإرساء دعائم سياسة خارجية لتونس ملامحها الرئيسي ( الخروج عن المسار العربي) وتوظيف السياسة التونسية لخدمة سياسات ونهج #تركيا.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، كانون الأول 26، 2019، أن هذا هو ما يؤكده أردوغان الذي فال اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج في ليبيا. وجاء حديث الزعتر تعليقا على زيارة أردوغان لتونس والتي قوبلت برفض شعبي واسع

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