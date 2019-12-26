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يونيسف تعلن وصول حملتها ضد شلل الأطفال إلى محافظة مأرب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 26 ديسمبر 2019

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم، عن وصول حملتها ضد شلل الأطفال إلى مأرب.

 

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وأكدت المنظمة أن فرقها تعمل على تطعيم الأطفال في محافظة مأرب ضد شلل الأطفال.

 

يأتي ذلك ضمن الحملة الوقائية الجارية حالياً للوصول إلى 5.5 مليون طفل دون سن الخامسة

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