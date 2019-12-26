- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تعلن وصول حملتها ضد شلل الأطفال إلى محافظة مأرب والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم، عن وصول حملتها ضد شلل الأطفال إلى مأرب.
وأكدت المنظمة أن فرقها تعمل على تطعيم الأطفال في محافظة مأرب ضد شلل الأطفال.
يأتي ذلك ضمن الحملة الوقائية الجارية حالياً للوصول إلى 5.5 مليون طفل دون سن الخامسة
كانت هذه تفاصيل خبر يونيسف تعلن وصول حملتها ضد شلل الأطفال إلى محافظة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.