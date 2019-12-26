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شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات الجيش الليبي تقصف أهدافا للوفاق في مدينة مصراتة والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
قصف سلاح الجو في الجيش الليبي مدينة مصراتة، ليل الأربعاء والساعات الأولى من صباح الخميس، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش الليبي للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت والعودة إلى مدينتهم.
وأكدت صفحة المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي على "فيسبوك" أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.
وكان الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، توعد، الجمعة الماضية، باستمرار قصف مصراتة في حال لم تنسحب قوات المدينة من طرابلس وسرت في غضون 3 أيام، كان من يفترض أن تنتهي مساء الأحد قبل أن يعلن المسماري تمديدها.
يأتي هذا في حين سيطرت وحدات عسكرية من الجيش الوطني الليبي على عدة مناطق وأحياء في العاصمة طرابلس، وسط تعزيزٍ عسكري على تخوم العاصمة استعداداً لساعة الصفر والدخول إلى العاصمة.
وسيطر عناصر من الكتيبة 166 مشاة، التابعة للجيش الوطني الليبي، على حي الزهور في العاصمة طرابلس، وقامت وحدات عسكرية بالتجول في الحي بعد السيطرة عليه.
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