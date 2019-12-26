شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الاسلامي" تدين استهداف موقع عسكري فى بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.
وقدم الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو
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