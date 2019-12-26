شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يستهدف قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعصاً غرب مدينة غزة ، وموقعاً شمال غرب مدينة غزة ،وموقعاً آخرًا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع, إضافة الى موقعاً غرب خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف الأطفال.
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