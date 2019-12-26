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طيران الاحتلال يستهدف قطاع غزة

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قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عددًا من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعصاً غرب مدينة غزة ، وموقعاً شمال غرب مدينة غزة ،وموقعاً آخرًا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع, إضافة الى موقعاً غرب خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف الأطفال.

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