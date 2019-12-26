الهجرة تعيد نحو أربعة الاف لاجئ عراقي من سوريا و تركيا عام 2019

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسة، إن "الوزارة أعادت 3905 عراقي من المتواجدين في سوريا وتركيا طوعياً ضمن برنامجها العودة الطوعية الأسبوعية المجانية"، مبيناً أن "رحلة العودة لللاجئين العراقيين كانت من المحافظات التركية ومخيمي أكدة التركي والهول في سوريا".وتابع دوسة، أن "العودة تمت بالتنسيق مع وزارة النقل والقوات الأمنية في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من سوريا و تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".

يذكر أن آلاف العراقيين هاجروا إلى خارج العراق نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة ودخول تنظيم "داعش" عام 2014 في بعض المحافظات العراقية.