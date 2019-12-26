2019-12-26 | 10:20
المصدر:
508 مشاهدة
سيجتمع الثلاثي، لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، غدا الجمعة، لأول مرة منذ فترة طويلة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ميسي ونيمار سيحضران حفل "تجديد العهود" للويس سواريز وزوجته، صوفيا بالبي، بعد 10 سنوات من زفافهما، بحسب "كورة".
وسيقام الحفل غدًا الجمعة، بأحد الفنادق الفاخرة في أوروجواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.
وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017، وفشلت محاولته في العودة إلى البلوغرانا قبل بداية الموسم الحالي، بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي الباريسي.
وسيقام الحفل غدًا الجمعة، بأحد الفنادق الفاخرة في أوروجواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.
وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017، وفشلت محاولته في العودة إلى البلوغرانا قبل بداية الموسم الحالي، بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي الباريسي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي ونيمار وسواريز يجتمعون من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.