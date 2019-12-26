ميسي ونيمار وسواريز يجتمعون من جديد

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ميسي ونيمار سيحضران حفل "تجديد العهود" للويس سواريز وزوجته، صوفيا بالبي، بعد 10 سنوات من زفافهما، بحسب "كورة".

وسيقام الحفل غدًا الجمعة، بأحد الفنادق الفاخرة في أوروجواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.

