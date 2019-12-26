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ميسي ونيمار وسواريز يجتمعون من جديد

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2019-12-26 | 10:20

ميسي ونيمار وسواريز يجتمعون من جديد

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سيجتمع الثلاثي، لويس سواريز وليونيل ونيمار دا سيلفا، غدا الجمعة، لأول مرة منذ فترة طويلة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ميسي ونيمار سيحضران حفل "تجديد العهود" للويس سواريز وزوجته، صوفيا بالبي، بعد 10 سنوات من زفافهما، بحسب "كورة".

وسيقام الحفل غدًا الجمعة، بأحد الفنادق الفاخرة في أوروجواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.


وانتقل من إلى باريس سان جيرمان عام 2017، وفشلت محاولته في العودة إلى البلوغرانا قبل بداية الموسم الحالي، بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي الباريسي.
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