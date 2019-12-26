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القبض على نائب ياباني بتهمة الرشوة

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ألقى الادعاء العام في طوكيو القبض على نائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي تسوكاسا أكيموتو بشبهة أخذ رشاوى من شركة صينية تسعى للاستثمار في مشروع منتجعات متكامل.
وبحسب مانشرته وسائل اعلام يابانية، كان أكيموتو مسؤولا عن مثل هذه المشاريع بصفته وزير دولة عندما تلقى الرشاوى المزعومة.

ويشتبه فريق التحقيق الخاص لمكتب النيابة العامة في طوكيو في أن أكيموتو، وهو عضو في الحزب االليبرالي الديمقراطي يبلغ من العمر 48 عامًا في مجلس النواب الياباني، تلقى مبالغ نقدية من الشركة الصينية في مقابل الحصول على خدمات الشركة، وقفا لمصادر مطلعة.


وأكيموتو، الذي تم انتخابه عن دائرة طوكيو الانتخابية، هو وزير دولة سابق مسؤول عن مصلحة الضرائب في مكتب مجلس الوزراء.

ويُزعم أن الشركة الصينية قد جلبت ملايين الأموال نقدًا إلى اليابان دون إبلاغ سلطات الجمارك في انتهاك لقانون الصرف الأجنبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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