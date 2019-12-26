رجب توضح سبب وقوفها قرب الحلبوسي لحظة التصويت على قانون الانتخابات

أوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية يسرا رجب، اليوم الخميس، سبب وقوفها قرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال التصويت على قانون الانتخابات، مشيرة الى محاولة احراجه امام المجلس. وقالت رجب، في حديث لـ الخليج 365، إنها تحمل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واللجنة القانونية مسؤولية اغفال حق ذوي الإعاقية في قانون الانتخابات الجديد. وبينت رجب، أنها حاولت ان تحرج الحلبوسي امام البرلمان وتذكيره بهذا الطلب لحظة التصويت على قانون الانتخابات.



وصوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، على قانون الانتخابات بالمجمل والذي اعتمد الدوائر المتعددة. وصوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، على قانون الانتخابات بالمجمل والذي اعتمد الدوائر المتعددة.

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