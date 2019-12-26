الدفاع المدني ينقذ اربعة اشخاص حاصرتهم النيران داخل شقة تابعة لديوان الوقف السني

افاد مصدر امني، الخميس، بأن الدفاع المدني انقذ اربعة اشخاص حاصرتهم النيران داخل شقة تابعة لديوان الوقف السني.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل شقة تابعة لديوان الوقف السني ضمن منطقة سبع ابكار في بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

Advertisements

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني انقذت اربعة مواطنين حاصرتهم النيران داخل الشقة"، مشيرا الى انها "قامت باخماد الحريق على الفور".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.