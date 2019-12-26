ذهب لقضاء حاجته في الغابة فافترسه الملك!

ذهب أحد سكان ولاية غوجارات الهندية ذات صباح إلى الغابة القريبة من منزله لقضاء حاجته، ولكنه أصبح فريسة سهلة للأسد.

وتفيد The Hindu، بأن المواطن كادوبهاي بهيلاد (55 سنة) من قرية جيرا، خرج من منزله صباح يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري، وذهب إلى الغابة القريبة من بيته لقضاء حاجته، ولكن لسوء حظه هاجمه أسد ذكر فمات متأثرا بجروحه. وبعد أن عثروا على جثته نقلوها إلى المستشفى للتشريح.



وتجدر الإشارة، إلى أن الغابة القريبة من منزل المتوفي هي المكان الوحيد الذي تعيش فيه الأسود الآسيوية، التي وفقا لإحصائيات عام 2015 كان عددها 523 أسدا من هذا النوع. ويبلغ وزن الذكر 160-190 كيلوغراما، وهناك حالات سابقة لمهاجمة الأسود للسكان.

وقد أعلن سابقا أن أسدا قتل رجلا و30 كلبا، في مدينة أونغاتا رونغاي الكينية بمقاطعة كاجيادو. وكان هذا الرجل قد اختفى يوم 6 ديسمبر الجاري وبعد مضي ثلاثة أيام لاحظ مدير متنزه نايروبي الوطني أسدا يأكل هناك بقايا بشرية.