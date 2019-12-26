انطلاق مشروع عراق المستقبل (IraqFuture)

انطلقت، صباح يوم الخميس، فعاليات مؤتمر (عراق المستقبل)، بمشاركة كل من السفارة الكندية في بغداد والبنك المركزي العراقي و البنك الدولي والمصرف الصناعي وشركة التامين الوطنية، بالاضافة الى اصحاب المشاريع الصناعية .

ويهدف ذلك الحدث المتميز الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العراقية الكندية بالتعاون مع شركة اوال للاستشارات لاطلاق مشروع (عراق المستقبل) لدعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للشباب بالاضافة الى تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد العراقي مما يشكل مكسبا حقيقيا للمراة العراقية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية والكندية ياسر المعمار خلال المؤتمر ان "هذا المؤتمر قد سلط الضوء على دور الغرفة في دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق باعتبار تلك الشركات هي العمود الفقري للاقتصاد العراقي، ومناقشة افضل الاساليب لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في الابتكار والبحث والتطوير، بالاضافة الى تمكين المرأة في العراق من لعب دورٍ فاعلٍ في عالم ريادة الاعمال من خلال المبادرات والبرامج المختلفة وما تقدمه الغرفة من تسهيلات سوف تساهم في تنمية الاعمال".

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فيما اكد المدير التنفيذي لشركة اوال للاستشارات منار العبيدي ان "المشروع هو الانطلاقة الحقيقية لتنمية روح الابتكار الصناعي والريادة لدى الشباب من خلال فتح مساحة واسعة لمشاركة جميع الشباب في العراق (نساء ورجال) وربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل تمهيدًا للمساهمة في التنمية المستدامة في العراق".

وقال خالد الصفار، احد المشاركين والمتقدمين في هذه المشاريع الصناعية، ان "انطلاق مشروع عراق المستقبل هو الغاية التي يطمح اليها كل صاحب مشروع ريادي"، لافتا الى ان "دور غرفة التجارة والصناعة العراقية الكندية في تسهيل عمليات التمويل والوصول الى مصادر المعلومات وتقديم الدراسات المطلوبة بالتعاون مع شركة اوال للاستشارات قد اعطت بُعدا اخر في نموذج المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة".