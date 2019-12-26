سنة التطورات الإيجابية في برج السرطان!

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انها سنة التطورات الإيجابية سنة مثالية لتحقيق كل ما تتمناه وإبرام العقود والصفقات وتكوين عائلة.
هذه السنة الجديدة تبشّر بالمزيد من الانفتاح والنجاح والحظوظ... يستفيد مواليد برج السرطان في عام 2020 من كوكب أورانوس الموجود في برج الثور حيث تكثر لديهم المفاجآت في العمل كما تتلقى عروض جديدة ويحصل البعض منكم على ترقيات في العمل.
وعاطفياً يدعم كوكب بلوتو والمتواجد في بيت الزواج مواليد السرطان في 2020 ويمنحهم الفرصة للارتباط والحب كما توفر لهم أجواء من الاستقرار في حياتهم الشخصية.
وعاطفياً يدعم كوكب بلوتو والمتواجد في بيت الزواج مواليد السرطان في 2020 ويمنحهم الفرصة للارتباط والحب كما توفر لهم أجواء من الاستقرار في حياتهم الشخصية.
للاطلاع على تفاصيل برجك على الصعيد المهني والصحي والعاطفي مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي، بالاضافة الى معرفة حركة الكواكب في برجك لعام 2020، يمكن زيارة صفحة الأبراج على السومرية من خلال النقر هنا.
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