النفط يرتفع بدعم من آمال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني وخفض أوبك

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت بغداد ارتفع خام القياس العالمي برنت 14 سنتا أو 0.21% إلى 67.34 دولار للبرميل.

وارتفع ايضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 61.27 دولار للبرميل.



وارتفعت اسعار النفط مدعومة بامال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق أوبك + على استمرار خفض الانتاج وتباطؤ نشاط (النفط) الصخري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي إنه سيكون هناك حفل توقيع يحضره نظيره الصيني شي جين بينغ لما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما تسبب انخفاض الطلب في تقليص فاعلية تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.



واتفقت المجموعة التي يُطلق عليها اسم أوبك+ على تمديد وزيادة تخفيضات الإنتاج التي ستزيح ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات من السوق أو نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي.