بعد إغلاقه في 2014.. العراق يعيد افتتاح سجن أبوغريب قريبا

كشفت وزارة اﻟﻌﺪل العراقية، الخميس، ﻋﻦ ﻗﺮب اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺠﻦ ﺑﻐﺪاد المركزي (أﺑﻮﻏﺮﻳﺐ ﺳﺎﺑﻘﺎ)، منذ إغلاقه في 2014، وذلك ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة تأﻫﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم وزﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮها.

ونقلت صحيفة "الصباح" عن المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ الوزارة ﺛﺎﺋﺮ اﻟﺠﺒﻮري القول: داﺋﺮة الإﺻﻼح -التابعة لوزارة العدل- ﺑﺼﺪد اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺠﻦ ﺑﻐﺪاد المركزي (أﺑﻮﻏﺮﻳﺐ ﺳﺎﺑﻘﺎ) ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺰﻻء في أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ".



وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم "ﻓﻲ ﺧﻔﺾ أﻋﺪاد السجناء بالأﻗﺴﺎم الإﺻﻼﺣﻴﺔ الأﺧﺮى، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن العالمية ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻋﺪاد اﻟﻨﺰﻻء وﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب المزيد ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ الإﺻﻼﺣﻴﺔ والتأﻫﻴﻠﻴﺔ".

وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصبح سجن أبوغريب، الواقع قرب بغداد، المكان الرئيسي لاحتجاز العراقيين المتهمين بجرائم ضد قوات التحالف الغربي، ومورست وراء جدرانه أعمال التعذيب والقتل.

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وهزت صور مخيفة ومسربة، لتعذيب السجناء العراقيين في السجن الذي تديره الولايات المتحدة، العالم وتسببت في فضيحة للجيش الأمريكي.

وفي 2014 أعلنت السلطات العراقية إغلاق "سجن أبوغريب" الذي أعيد تسميته بسجن بغداد المركزي، بعدما أخلته من السجناء، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

وتعرض السجن في يوليو 2013، إلى هجوم شنه عشرات المسلحين بالتزامن مع هجوم على سجن آخر في التاجي إلى الشمال من بغداد.

وتمكن خلال العملية نحو 500 سجين من الفرار بعضهم قادة كبار في تنظيمات مسلحة.

وأكد الجبوري أن داﺋﺮة الإﺻﻼح اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ المعنية ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن تهدف إلى ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺰﻻء إﻟﻰ أﺷﺨﺎص نافعين ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ.

وأشار إلى أن "اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﺬ عام 2006 ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪاﺋﺮة الإﺻﻼح ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن العالمية".