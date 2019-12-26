شجار بالأيدي بين جنود أمريكيين وروس شمالي سوريا

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وكالاتالخميس 2019/12/26 11:30 ص بتوقيت أبوظبي
قوات روسية في سوريا - أرشيفية
وقع شجار بالأيدي بين جنود روس وأمريكيين في بلدة "تل تمر" الواقعة بريف الحسكة شمالي سوريا.
وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن شجارا حدث بين جنود روس وأمريكيين، خلال تجول عدد من الجنود الأمريكيين في بلدة تل تمر برفقة فريق بينهم مترجم.
وأوضح المرصد أن الفريق كان يقوم برصد أراء أهالي المنطقة؛ حيث تجولوا بين عشيرة الشرابيين والأكراد، وذلك بالتزامن مع وجود جنود روس.
وأوضح أنه حدثت مشاجرة بين القوات الروسية والأمريكية تطورت إلى ضرب واشتباكات بالأيدي، وذلك بسبب وجودهم بالمنطقة نفسها.
وتقع مدينة "تل تمر" شمالي غربي محافظة الحسكة السورية، على طريق الدولي M4، حيث تسير القوات الروسية دوريات لحفظ الأمن هناك بعد انسحاب القوات الأمريكية.
وتمركزت الشرطة العسكرية الروسية في العديد من النقاط والقواعد شمال سوريا، بعضها كانت أمريكية قبل أن تنسحب منها الأخيرة قبل الهجوم الذي شنته أنقرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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