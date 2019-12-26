نتنياهو يخوض انتخابات "محسومة" لرئاسة الليكود

بدأ الآلاف من أعضاء حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي، الخميس، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للحزب وسط تقديرات واسعة باستمرار احتفاظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا المنصب.

وفتح نحو 100 صندوق اقتراع لتمكين 116 ألفا من أعضاء الحزب من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأولى التي تجري منذ 2016.

وتستمر الانتخابات حتى المساء وفيها يتنافس نتنياهو مع القيادي في الحزب جدعون ساعر الذي نجح خلال الأسابيع الأخيرة في استقطاب قيادات مهمة في الحزب لصالحه.

وسيقود الفائز في هذه الانتخابات حزب "الليكود" في الانتخابات العامة التي ستجري في الثاني من مارس/آذار المقبل وهي الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام.





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وكان ساعر قد حاول في الأسبوعين الماضيين استقطاب أصوات نشطاء "الليكود" عبر التحذير من أن نتنياهو الذي فشل في تشكيل حكومة عقب انتخابات أبريل/نيسان ومن ثم انتخابات سبتمبر/أيلول سيفشل بهذه المهمة بعد انتخابات مارس/آذار.

واعتبر ساعر أنه "الوحيد القادر على الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة".

ويرى الخبراء الإسرائيليون أن نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، بحاجة لهذه الانتخابات لمنع أي انشقاق ضده قبيل الانتخابات المقبلة.

وأشار الخبراء إلى أن "نتنياهو دفع باتجاه هذه الانتخابات لرئاسة الليكود لإدراكه بأن ساعر ما زال ضعيفا جدا وغير قادر على الفوز في هذه المنافسة".

وكان نتنياهو قد تجاهل دعوة ساعر له لمناظرة عامة.

وفاز نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب التي جرت في 2012 ثم 2014 وبدون منافسة في عام 2016.