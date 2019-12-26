انت الان تتابع الجيش الباكستاني يعلن مقتل اثنين من جنوده في تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس مقتل اثنين على الأقل من جنوده، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية في كشمير، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين الجارتين النوويتين.
ووقع تبادل إطلاق النار عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم الوادي الواقغ في منطقة الهيمالايا إلى شطرين، أحدهما تسيطر عليه باكستان والأخر الهند، ولكن الجانبين يزعمان أحقيتهما في ملكيته بالكامل.
وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن الجنود الباكستانيين المنتشرين على الحدود أصيبوا بالرصاص عندما استهدفت القوات الهندية مواقعهم.
ويأتي مقتل الجنديين الباكستانيين بعد مقتل جندي ومدنية من الهنود، في الشطر الهندي من كشمير، أمس الأربعاء.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع إن "الجيش الهندي رد على القصف العنيف بالمدفعية ومدافع الهاون على طول خط السيطرة في شمال كشمير يوم الاربعاء."
وقالت مصادر في وزارة الدفاع إن أحد أفراد الجيش الهندي وسيدة من المدنيين، قتلا في تبادل اطلاق النار.
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