زيارة أردوغان تفجر غضبا تونسيا على مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات تفجر غضب التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، تنديدا بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير المعلنة إلى تونس، واعتبرت تفاعلات التونسيين عبر صفحات الفيسبوك وتويتر أن هذه الزيارة تندرج في إطار إحياء المخطط العثماني ومزيد من الاستحواذ على خيرات ليبيا، مؤكدين أنهم لا ينتظرون إلا الشر من أردوغان .

وعبر منصة الفيسبوك دونت سوسن "ارحل.. تونس ليست ساحة تنفيذ لمخططات العثمانيين". بدوره، نورالدين نافلة: "مؤتمر أصدقاء سوريا 2 مع تغيير المنصف المرزوقي بقيس سعيد وسوريا بليبيا"، في إشارة الى مؤتمر أصدقاء سوريا الذي احتضنته تونس بعد الثورة. Advertisements وتساءل الشاعر المنصف المزغني "هل وعد أردوغان شعب تركيا بزيارة حنين إلى أطراف الإمبراطورية العثمانية". ودوّن أستاذ التاريخ عميرة الصغير "لن نترقب إلا الشر من أردوغان"، فيما عبر جمال المزغني قائلا "انكشفت الحقيقة وتأكدنا إلى أين نحن ذاهبون". ودونت أنصاف خير الدين "زيارة أردوغان عنوانها الاجتياح العثماني للمتوسط من جديد". وذهبت ألفة العياري إلى القول إن "الزيارة غير المعلن عنها إعلاميا لأمير داعش خبيثة ورائحتها كريهة".

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