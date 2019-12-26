رسالة نارية من محامية حول زيارة أردوغان لتونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

وجهت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، كلمة نارية حول زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المشبوهة إلى تونس.



وذكرت المحامية: "يا عار تونس يوم يأتي إليها السلطان العثماني مع وزير دفاعه ورئيس استخباراته".

وتابعت: "يا خزي تونس عندما تقف أمام سيناريو العمالة، وتتحول إلى خنجر في ظهر ليبيا".

ولفتت إلى روابط المصاهرة والجوار والأخوة التي تربط بين تونس وليبيا.

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وعلى إثر الكلمة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تنديداً بزيارة الرئيس التركي أردوغان غير المعلنة إلى تونس، واعتبرت تفاعلات التونسيين عبر صفحات الفيسبوك وتويتر أن هذه الزيارة تندرج في إطار إحياء المخطط العثماني ومزيد من الاستحواذ على خيرات ليبيا، مؤكدين أنهم لا ينتظرون إلا الشر من أردوغان.

وواصلت المحامية التونسية تعليقها: "ما الذي جاء بأردوغان إلى تونس في زيارة لم يعلن عنها، وما الذي يخفي في جرابه، إنه سيناريو المؤامرة ضد ليبيا".

ووصفت، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، بأنه "خائن باع بلاده في اتفاقية عسكرية مع العثمانيين".

كما اتهمت الشاذلي، أردوغان بأنه "يحلم بإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ويريد أن يبدأها من تونس وليبيا"، على حد تعبيرها.

وقالت: "سنتصدي لكم من تونس، سنقاوم أي أحلام عثمانية".

واختتمت: "تونس لن تكون أرض الخيانة، قاوموا كل ما يحاك في تونس من عمالة ضد ليبيا"