انهيار اتربة واحجار على الطريق الممتدة بين حارة البلان وذو الخراب

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن انهيار اتربة واحجار على الطريق الممتدة بين بلدة حارة البلان وذوق الخراب وقطع جزئي للطريق، تم التواصل مع المعنيين للمعالجة.

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