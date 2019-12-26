تأثير العاصفة LOULOU يستمرعلى الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم غد

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ انه يستمرّ تأثير العاصفة (LOULOU) على الحوض الشرقي للمتوسّط حتّى بعد ظهر يوم غد الجمعة ويصبح ​الطقس​ متقلباً ابتداءً من يوم السبت.

وتوقعت ان يكون يكون طقس اليوم غائما وممطرا بغزارة خاصة في المناطق الجنوبية حيث تتشكل ​السيول​ وانجرافات التربة ويتوقع حدوث عواصف رعديّة ورياح قوية، وتبقى ​درجات الحرارة​ دون تعديل يذكر ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق وتلامس ليلاً ال ١٣٠٠متر

كما توقعت ان يكون كقس الغد غائما وممطرا بغزارة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية مع عواصف رعديّة وانخفاض بدرجات الحرارة.تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر، يتوقع حصول انفراجات ابتدأً من بعد الظهر وتنحسر ​الأمطار​ اعتباراً من المساء حيث يتحول الطقس الى غائم جزئياً. أما السبت فيكون غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد خاصة في فترة المساء كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق .