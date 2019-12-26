لافروف: واشنطن فشلت في إعادة تشكيل دول أميركا اللاتينية وفق مصالحها

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى إن واشنطن فشلت في إعادة تشكيل دول أميركا اللاتينية وفق مصالحها الجيوسياسية.
وأوضح لافروف في حوار مع وكالة "تاس" الى أنه "على خلفية الوضع المعقد في منطقة أميركا اللاتينية، فإن محاولات الولايات المتحدة إعادة تشكيلها بما يخدم مصالحها الجيوسياسية، في إطار نظرية الفوضى المنظمة، يثير قلقا كبيرا".
وأضاف: "حدث ما لم تكن الولايات المتحدة تتوقعه، حيث بدأت مخططاتها تنزلق، وتبين أن المنطقة أكثر تعقيدا وتنوعا مما كانت تعتقده واشنطن، فمثلا رغم العقوبات القاسية واتباع طرق الثورات الملونة فشلت واشنطن في تنفيذ الحرب الخاطفة في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا".
واشار لافروف الى إن "موسكو باتت أكثر من قبل تشعر بأهمية دورها في منطقة أميركا اللاتينية"، مؤكدا أن "روسيا تولي أهمية في سياستها الخارجية لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي".
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