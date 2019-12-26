طرابلسي: حكومة اختصاصيين تسهل الامور والنكد السياسي يبقى لبنان متشنجا

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادغار طرابلسي​ في حديث اذاعي الى أن "اللبناني مجبول منذ آلاف السنين بالمعاناة وبالتغلب عليها"، مشيرا الى أننا "معرضون دائما للمشاكل الخارجية التي تؤثر على الداخل"، مضيفا: "لدينا ملئ الايمان والثقة أن الغد أفضل".

واشار الى أنه "النكد السياسي الذي نشهده يدفع لأن يبقى لبنان في حالة من التشنج"، معتبرا أن "الكلام عن حكومة اختصاصيين يسهل الامور ولكن البعض لا يريد أن يكون لنتيجة الانتخابات التي حصلت بالامس تمثيل او انعكاس في ​الحكومة​ وكأن هناك من يريد تغيير المعترف به من الدوحة الى اليوم أو من ​الطائف​ الى اليوم"، معربا عن اعتقاده أن "الحكومة ستكون كما قالها رئيس الحكومة المكلف أنها ستكون من اختصاصيين"، معتبرا أنه "لا يجب أن يكون اقصاء لأحد راغب في المشاركة".

واضاف: "الكل تمنى ان يبقى رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على رأس الحكومة ولاجله أجّل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الاستشارات مرتين"، مشيرا الى أن "المطلوب كان كما ابلغنا من قوى في "المستقبل" أن الحريري يريد ان يبقى وحيدا مع حكومة اختصاصيين وانكم لا تستطيعون مواجهة الاميركيين"،.