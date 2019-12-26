أنور الخليل زار الراعي مهنئا بعيد الميلاد

زار النائب ​أنور الخليل​، ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، مهنئا بحلول ​عيد الميلاد​.

وتم خلال اللقاء عرض موضوع تأليف ال​حكومة​ وهموم اللبنانيين السياسية والإقتصادية والمالية ووجع الناس الذي يطالهم في لقمة عيشهم والمشاكل التي يواجهونها في تيسيير أمورهم المعيشية. وقد أثنى الخليل على المواقف الإنسانية والوطنية والحكيمة للراعي، مشيرا الى أنه لمس "إرتياحا لدى الراعي حول كلام ​رئيس الجمهورية​ عن ولادة حكومة تكون هدية رأس ​السنة​ للبنانيين".

وقد جدد الخليل دعوته للراعي لزيارة ​حاصبيا​ على أمل ألا يكون هذا الموعد بعيدا نظرا لما تمثله هذه المنطقة من تكريس لقيم الوحدة و الأخوة والعيش المشترك.

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