وزير ايراني: اتفقنا مع روسيا على تطوير خط سكك يصل لحدود تركمانستان

لفت وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي الى أن "إيران اتفقت مع روسيا على تطوير خط سكك حديدية يصل إلى الحدود المحاذية لتركمانستان المجاورة، حيث ستقوم الشركات الروسية بكهربة خط السكة هذا".
وأوضح إسلامي أن "عقد خط سكك الحديد "كرمسار" شرق طهران "إينجة برون" مدينة في شمال البلاد ومحاذية لتركمانستان سيدخل حيز التنفيذ قريبا".
وأشار إلى أن "العقد كان قد أبرم بشكل أولي منذ سنوات، بيد أنه لم يدخل حيز التنفيذ لوجود بعض المعوقات"، مؤكدا أنه "تم إبرام العقد بشكل نهائي خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الروسية موسكو".
وبين أن "قيمة العقد تبلغ نحو 1.2 مليار يورو، ويستهدف تخفيف الازدحام المروري بالطرق الرئيسية البرية عبر كهربة هذا المسار".
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