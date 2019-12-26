أردوغان: تلقينا من حكومة الوفاق طلبا لإرسال قوات إلى ليبيا وسنفعل ذلك

أشار الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان الى أننا "تلقينا من حكومة الوفاق طلبا لإرسال قوات إلى ليبيا وسنفعل ذلك"، لافتا الى أنني "اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج في ليبيا"، مضيفا: "من يدعم المشير خليفة حفتر الآن هم ذاتهم من دعموا الانقلاب على الحكومة الشرعية في مصر"، مشددا على أننا "أبلغنا أوروبا أنه لم يعد بإمكانها استيعاب موجة جديدة من اللاجئين".

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