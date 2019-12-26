ترامب: بيلوسي مصابة بالجنون لمجرد أن حزبها يمتلك اغلبية بمجلس النواب

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى إن ​نانسي بيلوسي​، مصابة بالجنون، لمجرد أن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في ​مجلس النواب​.

واشار ترامب في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "تلك الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، سمحت لبيلوسي، بتنفيذ الإجراءات الخاصة بعزل الرئيس الأميركي من منصبه، لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب"، لافتة الى أنه "لم يكن هناك جريمة، لأن اتصالي برئيس أوكرانيا، لم يكشف ممارسة ضغوط عليه".".

وشدد على إن "إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء"، مشيرا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية"، مضيفا: ""في الوقت الحالي، تطلب بيلوسي كل شيء لم يكن مسموحا للجمهوريين فعله في مجلس النواب، الذي يمتلك حزبها أغلبية فيه".

واستطرد: "الديمقراطيون يريدون إدارة الأغلبية ​الجمهورية​ في مجلس الشيوخ، عندما يتم طرح إجراءات عزل الرئيس في المجلس"، مضيفا: "إنه جنون".