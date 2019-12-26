تنفيذ حكم بالإعدام شنقا في صيني مدان بالقتل في اليابان

أعلنت وزيرة ​العدل​ ​اليابان​ية ماساكو موري أن حكما ب​الإعدام​ شنقا نفذ فجرا في صيني أدين بقتل عائلة.

وحكم على وي وي (40 عاما) لقتله في 2003 زوجين وطفليهما في فوكووكا بجنوب غرب اليابان، في جريمة وصفتها وزيرة العدل "بالعمل البالغ الوحشية".

وقد ارتكب جريمته مع شريكين صينيين فرا بعد ذلك إلى ​الصين​ لكن تم توقيفهما في وقت لاحق. واعترف وي وي بالتهم لكنه نفى أنه مدبر الجريمة التي رافقتها عملية سطو.

وهو أول حكم بالإعدام ينفذ في اليابان منذ آب الماضي، بينما هناك 110 سجناء صدرت عليهم أحكام بالإعدام ينتظرون تنفيذها وبعضهم منذ عقود.

وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام في الشهر الستة التي تلي تثبيت الحكم، لكن في الواقع هذا القانون لا يطبق.