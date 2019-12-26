سقوط قتلى أثناء غرق قارب مهاجرين شرقي تركيا

أعلن مكتب حاكم إقليم "بدليس" التركي عن مقتل سبعة أشخاص في حاثة غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في بحيرة "وان" شرقي ​تركيا​، بينما تم إنقاذ 64 آخرين.

واشار المكتب في بيان الى إن "القارب غرق بعدما انقلب لدى اقترابه من منطقة عادل جيفاز في بدليس الواقعة على السواحل الشمالية للبحيرة".