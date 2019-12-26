سقوط قتلى أثناء غرق قارب مهاجرين شرقي تركيا

أعلن مكتب حاكم إقليم "بدليس" التركي عن مقتل سبعة أشخاص في حاثة غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في بحيرة "وان" شرقي تركيا، بينما تم إنقاذ 64 آخرين.
واشار المكتب في بيان الى إن "القارب غرق بعدما انقلب لدى اقترابه من منطقة عادل جيفاز في بدليس الواقعة على السواحل الشمالية للبحيرة".
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