قرار عزل ترامب والعواقب المنتظرة

دبي - بواسطة محمد فارس بعد شهور من المداولات والمناورات السياسية والتكهنات الإعلامية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى في عملية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 ديسمبر 2019، هذا الحدث الذي أخذ زخما عالميا أكثر منه أمريكيا، حيث وجه مجلس النواب بالكونجرس تهمة استغلال السلطة للرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بواقع 230 صوتا مقابل اعتراض 197 صوتا، كما وجه أيضا تهمة ثانية له تتعلق بعرقلة عمل الكونجرس، والتي أقرت بأغلبية 229 صوتا مقابل اعتراض 198 صوتا، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ أمريكا يواجه إجراء رسميا لعزله، فقد سبقه كل من أندرو جونسون في 1868- والذي تقلد الرئاسة بعد اغتيال أبراهام لينكولن بعد اتهامه بالتعاطف مع «الكونفيدرالية» وهي ولايات انفصلت آنذاك عن الولايات المتحدة- وبيل كلينتون في 1998- والذي اتهم على خلفية الكذب تحت القسم بشأن علاقته الجنسية مع متدربة البيت الأبيض مونيكا لوينكسي- إلا أن كليهما بقي محتفظا بمنصب الرئاسة بعد تبرئته في مجلس الشيوخ، بينما اختار ريتشارد نيكسون الاستقالة من منصبه بدل المساءلة في عام 1974. وقد رفض ترامب ومسؤولو البيت الأبيض -في نفس الوقت- التعاون مع إجراءات الإقالة والتحقيق الجاري بشأن احتمال ممارسة ترامب ضغوطا على نظيره الأوكراني زيلينسكي، وحضه على البحث عن معلومات قد تحرج منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية القادمة 2020، فيما يخص نشاط ابنه «هانتر» من شبهات فساد حول أعماله ومشروعاته التجارية في أوكرانيا، وهو ما كان كافيا للمضي قدما في عملية العزل.

وقد سخر الرئيس دونالد ترامب من المساءلة قبل أن يخضع لها، معتبرا أن نصوص الاتهام التي وضعت في هذا الشأن ضعيفة، وعشية الحدث، قدم ترامب رسالة رسمية من ست صفحات إلى رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» جاء فيها: «بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة (...) فإنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديمقراطية الأمريكية»، مضيفا: «التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس». وأضاف أن التهمة الأولى «باطلة تماما، لا قيمة لها، ومن إنتاج خيالك».

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ودستوريا لا بد من الاستماع إلى الأدلة في مجلس الشيوخ بالكونجرس من قبل المحلفين قبل التصويت على عزل ترامب بسبب سلوكه غير الدستوري، ومن هنا قادت نانسي بيلوسي- رئيسة مجلس النواب التهم الموجهة لترامب، وسعت للضغط على مجلس الشيوخ للتصويت لعزله، قائلة ومعبرة عن موقف الديمقراطيين خصوصا: «ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأن الرئيس انتهك الدستور، ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدا مستمرا لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا، وإذا لم نتحرك الآن فسوف نكون مهملين في واجبنا؛ حيث إن ترامب لم يعطنا أي خيار آخر».

وفي الواقع، فإن معظم المراقبين اتفقوا مع استنتاجاتها، فقد نوهت جريدة «نيويورك تايمز الأمريكية» في افتتاحيتها بتاريخ 18/12/2019 بـ«أن سلوك السيد ترامب في منصبه يمهد الطريق أمام محاكمته التي حددها المُشرع، وأن القضية المرفوعة ضده هي أنه طلب التدخل الأجنبي لمساعدته في حملته الانتخابية عام 2020، واستغل الملايين من أموال دافعي الضرائب للقيام بذلك، كما أن إدارته حاولت إخفاء تلك الأدلة ومنعت الكونجرس من أداء عمله»، وتشير الافتتاحية أيضا إلى أنه «قد لا يكون هناك أي توضيح مُجد لما يعتبره المشرعون سلوكًا لا يمكن تبريره».

والحقيقة أنه على الرغم من هذا الانتصار المبكر الذي أحرزه الديمقراطيون، فإنه يبدو من الصعب أن يصوت مجلس الشيوخ على عزل ترامب بمجرد سماعه جميع الأدلة، وهو ما خلصت إليه «آمي ماكينون» و«روبي جرامر» في مجلة فورين بوليسي، منتهيتين إلى أنه: «من المؤكد أن ترامب الذي يعد أول رئيس يواجه موقف عزله في عام انتخابي لن يتم عزله من منصبه، وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى أن المساءلة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون ستكون سريعة، وستصوت أغلبية الأصوات لصالح تبرئة ترامب».

لقد أدان العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ ترامب وإدارته في العديد من النقاط، إلا أنهم اجتمعوا حول موضوع عزله رافضين مجاراته، حيث اقترح «جوناثان برنستين» -كاتب عمود في بلومبرج- قائلا: «بالنسبة إلى الجمهوريين، فإن المساءلة تعد انقلابا، وعداء موجها إلى انتخابات 2016، وتعد إهانة لناخبي ترامب». ويرى الكثيرون أن عزل ترامب بمثابة مشروع سياسي وليس مشروعا قانونيا قدمه الديمقراطيون، الذين يحاولون فقط إزاحة رئيس لا يحبونه من منصبه، وليس لأنه ارتكب فعلا غير قانوني، ويمتلك الجمهوريون الإرادة والقدرة على عرقلة إجراءات العزل، حيث يتعين على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس بأغلبية الثلثين حتى يُعزل، ونظرا إلى وجود 53 عضوا جمهوريا حاليا و45 ديمقراطيا واثنين من المستقلين، فإن الوصول إلى الأغلبية يتطلب تصويت 20 عضوا جمهوريا لصالح عزله، وهو سيناريو غير واقعي بشكل كبير.

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ومن ثمَّ يمكننا الانتهاء إلى أن تطبيق قرار عزل ترامب يعد أمرا صعبا وفقا لحسابات توزيع المقاعد داخل الكونجرس، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي إجراءات العزل إلى تحول في المجتمع السياسي الأمريكي، فقد أشار بعض المحللين إلى بُعدين في غاية الأهمية حول ملائمة الجهود المبذولة في عزل ترامب؛ حيث يقول «ميخائيل لو» بمجلة «ذا نيويوركر»، إنه «لطالما كانت معضلة عزل الديمقراطيين لترامب ذات شقين: سياسي ودستوري»، كباقي المراقبين الآخرين- أن هناك تأثيرات سياسية وقانونية كبيرة ستنشأ من فشل الديمقراطيين في عزل ترامب.

ويتوقع الكثيرون أن الديمقراطيين سيعانون انتخابيا من محاولتهم الفاشلة في عزل ترامب لكونهم سيواجهون صعوبة في ذلك، وأن ترامب سيستفيد من القضية، وكما توضح افتتاحية صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب «سيصف تصويت الديمقراطيين بأنه غير شرعي، ودفاع مجلس الشيوخ بمثابة تبرئة له؛ حيث سيجادل أيضا بأن الديمقراطيين ووسائل الإعلام لم يقبلوا أبدا انتصاره عام 2016 وحاولوا إلغاء قرار الناخبين»، وتابع المقال أن «محاولة عزل ترامب من دون إجراء انتخابات لن تمنع نفوذه أو الحد من حالة الاستقطاب السياسي؛ فسيرى من انتخب ترامب أنه بمثابة انقلاب من النخبة عليه، ولن يذهب السيد ترامب بهدوء إلى المنفى؛ حيث يمكن للمعارضة أن تكون أكثر عقلانية وتفهما وتتقبل فوزه في عام 2016، وتركز على هزيمته في صندوق الاقتراع في الجولة الانتخابية القادمة».

لقد بدأ ترامب بالفعل حملته بتصوير الديمقراطيين على أنهم مخربون لمحاولتهم عزله، وتنبأ بأن جهودهم ستضر بفرصهم الانتخابية، وقال أمام أنصاره في تجمع انتخابي لحملة الانتخابات الرئاسية 2020 في مدينة باتل كريك بولاية ميتشيغان: «إن هذه المساءلة الحزبية الخارجة عن القانون هي بمثابة مسيرة انتحارية سياسية للحزب الديمقراطي»، ولا شك أن الناخبين الديمقراطيين الحاليين سيظلون على الأرجح موالين للحزب، لكن القسم الذي لم يحسم أمره من الناخبين هو الذي يحاول ترامب الفوز بكسب أصواته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وثمَّة تأثير سياسي آخر لعزل ترامب، يشير إليه المراسل السياسي لصحيفة واشنطن بوست «آرون بليك» قائلا: «ليس من الواضح أن المساءلة تؤذي الديمقراطيين، ولكن على الأقل لا يبدو أنها قد أضرت ترامب»، وأضاف أنه «بعد شهور من تقرير المُبلغين عن المخالفات والتحقيقات وجلسات الاستماع والآن التصويت لعزل ترامب، ليس هناك أي دليل على تأثر نسبة المؤيدين له»، ومن غير المرجح أن يتغير هذا في المستقبل القريب. وكتب رئيس تحرير مجلة كرنت أفيرز «ناثان روبنسون» في افتتاحية صحيفة الجارديان: «الآن لدى (ترامب) الفرصة لتصوير نفسه كضحية مضطهدة، واتهام الديمقراطيين بأنهم يرفضون القبول بشرعيته، ويستخدمون وسائل مخادعة لمحاولة عزله، وسوف يستخدم هذه المساءلة لحشد مؤيديه، ويخبرهم بأن الديمقراطيين لا يحترمون إرادة الشعب ويريدون الإجهاز عليها».

وهذه الآليات التي اتبعها ترامب والتي أشار إليها المحللون في تصوير إجراءات عزله على أنها مؤامرة وعمل غير مشروع من قبل الديمقراطيين تم التأكيد على نجاحها حتى الآن، وذلك من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة بين الناخبين، حيث تحسنت بالفعل نسب تأييد ترامب منذ بدأت عملية إقالته في أكتوبر، وتراجعت نسب رافضي إقالته من 54% في نوفمبر إلى 51% في ديسمبر، في حين زاد التأييد من 43% إلى 45% في نفس الفترة الزمنية، وفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة استطلاع الرأي «غالوب»، ولا تزال -بين الجمهوريين على وجه الخصوص- نسبة التأييد على أداء الرئيس مرتفعة بنسبة 89%، مما يدل على أن قاعدته الأساسية لم تتأثر بمحاولة العزل، وهذا بدوره يرتبط بانخفاض عام في الدعم الجماهيري للقضية، ويؤيد حاليا، 46% من الجمهور المساءلة والعزل، بانخفاض عن 52% في نوفمبر، وزادت نسب معارضي العزل من 46% في نوفمبر إلى 51% اليوم، وهو ما يُمكن تفسيره كدليل إضافي على أن سرد ترامب لبراءته والطبيعة السياسية التحقيرية للرجل كان له صدى لدى الأمريكيين عمومًا.

والتأثير الآخر المحتمل سيكون فيما سيطول القواعد الدستورية الأمريكية في أعقاب المساءلة، ولذلك يقول «ميخائيل لو» من مجلة نيويوركر: «حظيت المُعضلة الدستورية التي واجهتها بيلوسي بُغية عزل ترامب باهتمام أقل بكثير، لكن يمكن القول: إن ذلك الوضع ينطوي على تداعيات دستورية أكثر أهمية على المدى الطويل»، ومن خلال نجاح ترامب في تقديم سرد مفاده أن محاولة عزله في هذه الحالة ليس لها أي سند قانوني وأنها فعل سياسي، فمن المرجح الآن أن ترتبط عملية العزل في المستقبل المنظور بمنحى تحزبي محدود، ويخلص «ميخائيل لو» إلى أن «الحزبية الراسخة في العصر الحديث تهدد شرعية العزل في المستقبل كأداة في يد الكونجرس، وتزيد من احتمال أن تصبح مجرد سلاح انتقامي آخر في حرب حزبية غير مُقيدة»، فضلا عن أنه يمنح مجالاً للجمهوريين في المستقبل لمحاولة نشر الاتهام ضد رئيس ديمقراطي، حتى لو كانت مخالفاته ضئيلة أو معدومة، مما سيضر بشكل أساسي بتلك الدعامة من دستور الولايات المتحدة.

وإجمالا لهذا الحدث السياسي العالمي يمكن القول: إنه من غير المرجح أن تستمر عملية المساءلة كما كان يأمل الديمقراطيون، مع إحالة إجراءات عزل ترامب إلى التصويت في مجلس الشيوخ، إلا أن تبعاتها السياسية والدستورية ستبقى، ومع حماية ترامب من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ الموالي له، يترسخ بنجاح بين غالبية الأمريكيين السرد القائل إن الديمقراطيين يسعون إلى عزله لأسباب سياسية وليست قانونية، ومن ثمَّ تبدو عملية العزل انتهازية ومضللة وغير موثوق بها على نطاق واسع من قبل الناخبين، ومن المحتمل أن يضر ذلك بفرص الديمقراطيين في انتخابات عام 2020. ومن الناحية الدستورية، سيشكل فشل عزل ترامب سابقة لجهود الكونجرس المستقبلية لمحاولة إقالة الرئيس، بصرف النظر عن الأسس القانونية، واعتبارها بمثابة تقويض جوهري لشرعية ممارسة إجراءات العزل كأداة دستورية، ومن ثمَّ يتأكد مرة أخرى نجاح ترامب في تجنب المساءلة عن أفعاله بشكل غير متوقع في السياسة الأمريكية.