شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل وفد محلية النواب فى إطار زيارتها الميدانية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وذلك فى إطار زيارتها الميدانية للعديد من محافظات مصر، تفعيلا لدورها الرقابى ورصد إشكاليات المحليات على أرض الواقع والسعى مع الجهات المعنية لتقديم حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وأيضا دعم تطورات المشروعات القومية والنهوض بها التى تجرى على أرض المحافظة، ومن المنتظر أن تشهد الزيارة تفقد محطة صرف صحى شبين الكوم، مقلب أرض عرفة بشبين الكوم، وتفقد طريق شبين الكوم طملاوي، وتفقد مصنع تدوير قمامة بحى غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.

جاء ذلك بحضور اللواء السكرتير العام علاء رشاد، واللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، فيما يضم الوفد النواب محمد الحسينى ويسرى الأسيوطى، ونبيل شاهين، و شرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.

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يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، كان قد أكد أنه تم رفع 4500 طن بإجمالى 50 % من حجم مقلب القمامة بأرض عرفه بمدينة شبين الكوم منذ بدء الأعمال وحتى الآن ونقلها إلى المدفن الصحى بمدينة السادات، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمقلب للاطمئنان عن انتظام سير العمل بالموقع والتأكد من تذليل كافة العقبات التى من شأنها عرقلة سير أعمال الرفع ،هذا وقد وجه محافظ المنوفية بتكثيف الأعمال وتكاتف جميع الجهود من خلال المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال للانتهاء من المقلب وفق الخطة الزمنية المحددة، مؤكداً بأن رفع مخلفات أرض عرفة بداية للخطة المعدة من قبل المحافظة للقضاء نهائياً على جميع تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم بهدف الحفاظ على البيئة والحفاظ على المظهر الحضارى بنطاق المحافظة.