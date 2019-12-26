بالصور- محافظ القليوبية يتفقد الخدمات الطبية في مركز بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الخدمات الطبية في عدد من المستشفيات في مدينة بنها، كما تفقد أيضًا عدد من القرى في مركز كفر شكر.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى بنها التعليمي الجاري تطويرها بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 95%، ووجه بضرورة تسليم الأعمال في أقرب وقت.

وتفقد المحافظ وحدتي الغسيل الكلوي، كما استمع إلى مطالب المرضى ومشكلاتهم، ووجه بالاهتمام بتقديم الخدمة بشكل أفضل وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على راحة المرضى وعدم تحميلهم أي أعباء مادية، وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة.

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كما تفقد المحافظ أعمال تطوير أقسام العناية المركزة الخاصة بقسم النساء والتوليد بالمبنى القديم للمستشفى، وجناح حضانات الأطفال، وأعمال إنشاء المبنى الجديد.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الأطفال التخصصي ومستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها.

واستكمل "الهجان" جولته بتفقد مركز ومدينة كفر شكر، حيث تفقد المحافظ قرية الزمرانية وموقع سوق المواشي والخضر، وكلف رئيس المدينة بتنظيم السوق والتنسيق مع الشرطة والسيطرة على الموقع حتى لا يمتد السوق خارج المكان المخصص له، وإعادة السيولة المرورية للمنطقة.