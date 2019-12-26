بالصور- بدء التشغيل التجريبي لوحدة الطاقة الشمسية في حي المناخ ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
تابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي لمحطة الطاقة الشمسية بديوان عام الحي.
وأشار "بكري"، في تصريحات صحفية، إلى أن حي المناخ يعتبر أول حي في بورسعيد يتم تشغيله بالطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن الهدف من استخدام الطاقة الشمسية توفير الكهرباء، وانتاج طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة، فضلا عن ربط المحطة بالشبكة الرئيسية وتركيب عداد إنتاج.
أوضح رئيس الحي أن الوحدة تتكون من 24 خلية، وتنتج الخلية الواحدة 260 وات، بإجمالي 6.24 كيلو وات، ومتصلة بالشبكة، وتعمل المحطة بمتوسط تشغيل 6 كيلو وات في الساعة، و900 كيلو وات في الشهر، مع وجود مذبذب يقوم بربط التيار المتغير مع المستمر وتحويل التيار المستمر لتيار متغير.
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