بهذا الرابط.. فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وقالت الوزارة إنه يمكن للطالب التسجيل من خلال (كود الطالب وكلمة السر) التي يحصل عليها من خلال المدرسة المقيد عليها.

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وطالبت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.

وبعد الحصول على الكود وكلمة السر، يمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط الحالي:

http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/