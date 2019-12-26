مقتل 28 شخصا على الأقل في حادث سقوط حافلة من فوق تلة في إندونيسيا (فيديو)

أكدت الشرطة ورجال إنقاذ في إندونيسيا مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين في حافلة سقطت من فوق تلة على ارتفاع 150 مترا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

ونقلت تقارير إعلامية عن الشرطة قولها إن الحافلة التي كانت تنقل حوالي 50 راكبا تحطمت وهي في طريقها من مدينة بنغكولو إلى مدينة بالمبانغ على جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا، بحسب "رويترز".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" قال الناجون للسلطات إن مكابح السيارة تعطلت على ما يبدو، لكن الشرطة ما زالت تحقق في سبب الحادث.

وقال ضابط شرطة يدعى ريسكي لقناة تي.في وإن السلطات تتحرى سبب الحادث.

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وقال كواس إن البحث عن ركاب آخرين ربما يكونون قد جُرفوا مع النهر توقف مع حلول الظلام وسيقوم باستئنافه صباح الأربعاء.

وأظهرت صور بعض الأشخاص يحاولون انتشال حطام الحافلة من نهر في أحد الأودية.وتشيع في إندونيسيا حوادث المرور حيث تمر الطرق في كثير من الأحيان عبر تضاريس وعرة وغالبا ما تفتقر السيارات إلى الصيانة المناسبة.

وحوادث الطرق شائعة في إندونيسيا بسبب سوء معايير السلامة والبنية التحتية.