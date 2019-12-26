رئيس السكك الحديديّة الفرنسيّة: الإضراب كلّفنا 400 مليون يورو حتى الآن

أكد رئيس السكك الحديدية الفرنسية، جان بيير فاراندو أن الإضراب الحالي في فرنسا كبّد الشركة حتى الآن خسائر تقدر بنحو 400 مليون يورو، مضيفا "وهذا مبلغ كبير بالفعل"، حسبما نقلت عنه صحيفة "لو موند" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
وأشار فاراندو إلى أنه وفي ظل إستمرار الإضراب بسبب إصلاحات أجور التقاعد والذي طال معظم أنحاء فرنسا، فإنه من السابق لأوانه التحدث عن الخسائر النهائية.
وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية SNCF بأن حركة القطارات في فرنسا تضررت عشية أعياد الميلاد، مساء أمس الاثنين، بشكل هائل بسبب الإضراب، موضحة أن خمس القطارات السريعة TGV في المتوسط، فقط، هي التي كانت تنفذ الرحلات المقررة لها.
وفي ضوء الإضراب تضررت حركة القطارات من ألمانيا وإليها.
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