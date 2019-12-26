أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، أن بلاده تؤيد معالجة المملكة العربية السعودية لقضية خاشقجي. وقال شوانغ بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس ": " إن الصين لاحظت حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقاً للقانون، وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها ". اقرأ أيضاً... الزياني يشيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين في جريمة مقتل خاشقجي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تؤيد معالجة السعودية لقضية خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.