إسرائيل تشن غارات على غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية يوم الأربعاء غارات على قطاع غزة دون وقوع إصابات، بحسب مصادر فلسطينية. وزعم جيش الاحتلال بأن تلك الغارات جاءت " رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية يوم الأربعاء". اقرأ أيضاً... غارات إسرائيلية على غزة وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرات ومروحيات حربية أغارت الليلة الماضية على عدة مواقع في قطاع غزة، تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي، بينما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

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