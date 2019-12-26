قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو، إن الرئيس نيكولاس مادورو في وضع ضعيف للغاية، مضيفاً أن "النظام سيسقط قريباً".
وأضاف جوايدو الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيساً شرعيا للبلاد، في مقابلة مع صحيفة (إيه بي سي) الإسبانية نقلت وكالة بلومبرج متقطفات منها، أنه مستعد للحوار فقط حول شروط انتخابات الرئاسة.
واعتبر أن "مادورو في وضع ضعيف للغاية ولا يحظى بدعم شعبي أو اقتصادي أو دولي".
وأردف جوايدو: "يحظى مادورو بدعم بعض الجنرالات فقط، وليس القوات المسلحة".
اقرأ أيضاً... واشنطن تتهم مادورو بعرقلة إعادة انتخاب جوايدو
وقال إنه يحظى بعدد كاف من الأصوات بما يسمح بإعادة انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية في 5 يناير.
وأشار إلى أنه في 2020 يتعين على المعارضة أن تتحد وتكثف الضغط الدولي وتبقي على مظاهرات الشوارع.
كانت هذه تفاصيل خبر جوايدو: نظام مادورو سيسقط قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.