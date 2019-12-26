مصرع 100 شخص جراء غرق قارب في بنين

لقي 100 شخص على الأقل مصرعهم وفقد آخرون جراء غرق قارب يقل مواطنين من جمهورية بنين، كانوا قادمين من نيجيريا لحضور عيد الميلاد في بلادهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القارب غرق بعد دخوله المياه الإقليمية لجمهورية بنين، وتم انتشال 100 جثة، فيما تشير التقارير إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة.
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