كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام شنقا لصيني مدان بجريمة قتل عائلة في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة يابانية، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام مواطن صيني أدين بقتل عائلة كاملة في العام 2003، في ثالث عملية إعدام تسجل في البلاد خلال العام الجاري.

وفي مؤتمر صحفي، قالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، إنه "تم إعدام المحكوم، وي وي، صباح اليوم"، موضحة أنه "فكر مليا" قبل أن يوقع في 23 ديسمبر الأمر بتنفيذ الحكم".

وقتل وي وي (40 عاما)، في 2003 زوجين وطفليهما في فوكووكا بجنوب غرب اليابان، في جريمة وصفتها وزيرة العدل بـ"العمل البالغ الوحشية".

وقد ارتكب جريمته مع شريكين صينيين فرا بعد ذلك إلى الصين، لكن تم توقيفهما في وقت لاحق. واعترف وي وي بالتهم لكنه نفى أنه مدبر الجريمة التي رافقتها عملية سطو.

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ويعد الحكم على وي وي، أول حكم بالإعدام ينفذ في اليابان منذ أغسطس الماضي، بينما هناك 110 سجناء صدرت عليهم أحكام بالإعدام ينتظرون تنفيذها، وبعضهم منذ عقود، بينما سجل في العام 2018، 15 حكما بالإعدام.

وفي يوليو 2018 نفذ حكم الإعدام وعلى دفعتين في 13 من أعضاء "طائفة أوم" التي نفذت اعتداء بغاز السارين في مترو الأنفاق في طوكيو عام 1995.

ولا يثير حكم الإعدام ضجة كبيرة في اليابان، بينما تؤكد الحكومة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 80 % من السكان يؤيدون الإبقاء عليه، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.