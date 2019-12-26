كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 أشخاص بهجوم مسلح في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إصيب 4 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة، في هجوم مسلح بأحد شوارع مدينة بيزانسون الفرنسية، حسبما قالت وسائل إعلام محلية.

وقالت المحطة الإذاعية "france bleu" إن أحد المصابين حالته حرجة نظرا لأنه تعرض لإصابات في الصدر، مشيرة إلى أن الهجوم نفذه 4 أشخاص.

وعثرت الشرطة في مكان الحادث على 15 ظرف رصاصة ورمانة، وقد فتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث.

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وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الفرنسية، شراء آليات عسكرية من إسرائيل لتستخدمها في حربها ضد الإرهاب في إفريقيا، بعد أكثر من نصف قرن على الانقطاع.

وكانت فرنسا قدر قررت شراء من خمسة إلى ثمانية روبوتات ناقلة للجند، تصنعها شركة "روبوتيم" الإسرائيلية.

وتعتبر هذه التجارة هي الأولى منذ الحظر الذي فرضه الجنرال شارل ديجول في حرب العام 1967 على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.