كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطلق طائرة استطلاع بالقرب من حدود كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الخميس، أن طائرة استطلاع أمريكية، من طراز" بوينغ RC"، حلقت بالقرب من حدود كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية.

وكانت الطائرة، قد أقلعت من القاعدة الأمريكية في أوكيناوا، وحلقت في منطقة الساحل الشرقي لكوريا الديمقراطية، يوم أمس الأربعاء 25 ديسمبر.

وقامت طائرة "Boeing E-8C" بمهمة استطلاع فوق شبه الجزيرة الكورية في نفس الوقت، حسب موقع "Aircraft Spots".

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بدأت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في عام 2018. حينها عُقدت أول قمة على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

بعد ذلك، التقى القائدان مرتين، لكنهما لم يحققا نجاحًا كبيرًا في المفاوضات.