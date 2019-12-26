كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تستدعي القائم بالأعمال البوليفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال البوليفي احتجاجا على "التحرش والترهيب" لدبلوماسييها في لاباز.

وبحسب وكالة سبوتنيك، اتهمت المكسيك بوليفيا بتكثيف الوجود الأمني أمام سفارتها وترهيب الدبلوماسيين.

وطالبت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان إنها تطالب بعقد اجتماع، يفسر فيه القائم بالأعمال البوليفي "سلوك السلطات البوليفية".

وأضافت الخارجية المكسيكية، أن تسعة أشخاص موجودون في منشآت دبلوماسية في بوليفيا تحت حماية المكسيك، بحسب مانقلت "رويترز".

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وفي خطاب إلى وزارة الخارجية البوليفية بتاريخ يوم الثلاثاء، قالت السفارة المكسيكية إن عدد أفراد الشرطة الذي يحيط بمنشآتها قد ارتفع منذ نوفمبر وإنها اكتشفت طائرات تجسس مسيرة فوق المباني الدبلوماسية.

وأضاف الخطاب، الذي نشر ليل الأربعاء "الأمر أكثر من كونه حماية لهذه المواقع والشخصيات الدبلوماسية المكسيكية، إنهم يرهبون هؤلاء العاملين ويعبثون بسلام وهيبة هذا التمثيل الدبلوماسي."

يذكر أن الخلاف جاء في أعقاب فتور في العلاقات، بعدما منح الرئيس المكسيكي أندريس، مانويل لوبيز أوبرادور، اللجوء السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موارليس، وهو يساري مثله.